Justiça manda Palmeiras pagar multa aplicada pelo Procon

A Justiça de São Paulo determinou que o Palmeiras pague o restante de uma divida com o Procon, originada após cobranças pelo programa de sócio-torcedor Avanti.

A decisão, da última sexta-feira (18), manda o clube pagar a quantia de R$ 55,6 mil, resquícios de um débito anterior que chegava a cerca de R$ 300 mil.

A multa do Procon começou após uma medida do Palmeiras de 2020 substituindo o cartão de sócio-torcedor e cobrando pelo ressarcimento do custo de envio desse cartão pelos correios.