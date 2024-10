Renato Augusto e Gil vão à Justiça contra o Corinthians por R$ 17 milhões

com Livia Camilo, de São Paulo (SP)



Jogadores com história no Corinthians e considerados por parte da torcida como ídolos, o meia Renato Augusto e o zagueiro Gil acionaram o time alvinegro na Justiça. Juntos, eles cobram cerca de R$ 17 milhões do clube, em direitos de imagem e bônus atrasados.

No caso de Renato Augusto, a cobrança é de R$ 5,48 milhões, por alguns meses de atraso na imagem, mais um prêmio de R$ 200 mil. O meia deixou o clube no fim do ano passado com destino ao Fluminense.

Além dele, outro que cobra o clube é o zagueiro Gil, hoje no Santos e que deixou o Corinthians na mesma época que Renato Augusto. No caso do defensor, a cobrança totaliza exatos R$ 11,37 milhões.