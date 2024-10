Justiça rejeita recurso de Cafu e oficializa venda de mansão em leilão

O tribunal ainda apontou que Cafu e seus advogados tinham total ciência do leilão, que já havia sido suspenso outras vezes por liminares obtidas pela defesa do capitão do pentacampeonato mundial da seleção.

O juiz também deu ciência ao depósito de R$ 6,2 milhões feito pelo comprador da mansão, sendo que R$ 1,2 milhão foi endereçado ao leiloeiro responsável. O imóvel foi arrematado por R$ 20,2 milhões, metade do seu valor real, avaliado em R$ 40 milhões.

Para completar, o tribunal também pediu que mais duas penhoras sejam anotadas no processo, sendo uma do Banco Industrial e seus advogados, de R$ 1,5 milhão, e de outro credor, que também conseguiu bloquear mais R$ 615 mil. Os bloqueios na mansão ultrapassam o valor de venda.

O imóvel foi adquirido por uma imobiliária de São Paulo, que aguardava uma decisão da Justiça com a homologação do resultado do leilão para, agora, negociar a entrega das chaves por parte de Cafu.

No leilão, foram dados 15 lances, com quatro licitantes que participaram da concorrência. Nenhum deles fez ofertas na primeira rodada, que colocou o valor integral do imóvel em jogo, ou R$ 40 milhões. As propostas foram todas feitas na segunda chamada.

A mansão de Cafu tem 2.581 m², quatro andares, seis suítes, e possui piscina, quadra de futebol society, salão de jogos, sala de cinema, sala de troféus, saunas e elevador.