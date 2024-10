Justiça bloqueia contas do Corinthians por dívida com agente de Cássio

O valor total bloqueado ainda não foi publicado, pois a Caixa Econômica ingressou no processo com um pedido de liminar tentando liberar quase R$ 9 milhões bloqueados de uma conta do Corinthians junto ao banco.

A alegação da estatal é que o bloqueio atingiu uma conta cedida fiduciariamente à Caixa e, portanto, não poderia ser alvo de constrição. O ativo é utilizado para o pagamento do financiamento da construção da Neo Química Arena para a Copa do Mundo de 2014.

A Caixa ainda solicitou sigilo no processo. O Corinthians também ingressou na ação de forma imediata para tentar liberar os cerca de R$ 9 milhões da conta da estatal.

Carlos Leite foi à Justiça contra o Corinthians por meio de sua empresa, a RC Consultoria & Assessoria Esportiva. Ele alegou que firmou com o clube um instrumento de confissão de dívida para repactuar o pagamento de diversos contratos de intermediação. O contrato foi assinado às vésperas de o time alvinegro trocar sua diretoria após passar por eleições.

O empresário, que também representava o zagueiro Gil e o meia Renato Augusto, que deixaram o clube no fim do ano passado, foi procurado, mas não quis comentar. O Corinthians não respondeu. A reportagem será atualizada caso as partes queiram se manifestar.