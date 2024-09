Sítio que Zé Love vai ceder a Neymar pai tem gado, lago e árvores exóticas

O imóvel é conhecido com o nome "Estância 4 Corações" e possui uma área de 143.271,04m², sendo que 12,38 hectares (123.800 m²) são de vegetação rasteira para pasto. O local fica em frente a uma estrada municipal de Promissão, interior de São Paulo, próximo à rodovia Marechal Rondon e dá de frente para um córrego.

Segundo o documento, a principal exploração agrícola do entorno do sítio é do ramo de cana de açúcar, além da pecuária de gado bovino e criação de cavalos. O sítio tem um poço de água potável que abastece todas as edificações e instalações do local, assim como os diversos bebedouros para gado.

Entre as construções, estão uma casa sede de 174,3m² com 3 dormitórios, sala, copa, cozinha, banheiros, área de serviço e varanda; uma casa menor com dois quartos e área de 116,8m²; um barracão e depósito de ferramentas com 188,5m²; um curral-galpão com baias para cavalos de 147,5m²; uma área de lazer de 156,8m² com churrasqueira; uma piscina de 54,7m² e um campo de futebol com iluminação e 1.126m².

Outras instalações são uma área de 251,1m² com bebedouros e comedouros para gado; um barracão industrial para leiteria com 90m²; um curral para ordenha e vacina dos animais com 395,5m²; um lago artificial que serve como tanque de peixes de 180,74m² e um poço com reservatório metálico elevado com capacidade para 5 mil litros.

Muitas dessas construções, segundo a avaliação, necessitam de reparos simples ou estão com estado regular ou péssimo de conservação.

O processo

Na semana passada, a Justiça de São Paulo havia dado 15 dias para que Zé Love se manifestasse sobre um pedido do pai de Neymar para lhe transferir um sítio de R$ 1,8 milhão. E ele concordou com a mudança e com a avaliação do imóvel.