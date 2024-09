Globo pagou R$ 12 mi de dívida do Corinthians no mesmo dia que Depay fechou

No fim de julho, a Justiça de São Paulo mandou bloquear R$ 14 milhões das contas do Corinthians por uma dívida com o empresário André Cury.

Mais do que isso, ainda havia proibido que o clube venda alguns atletas, como Wesley, Yuri Alberto, Biro, Pedro Raul e Giovane sem que a dívida com o agente seja paga e penhorou suas cotas de TV.

Um perito judicial foi nomeado para vasculhar as contas do clube e garantir o pagamento da dívida. Porém, na semana passada, o Corinthians conseguiu, após análise do profissional, liberar a venda de Wesley ao futebol da Arábia Saudita.

No total, em diferentes processos, o empresário cobra mais de R$ 30 milhões do Corinthians. Ele busca penhoras e bloqueios nas outras ações. O clube se defende dizendo que a cobrança está com valores acima do que considera correto.

Mesmo com essa e várias outras dívidas, o Corinthians fechou com o atacante holandês, que vai receber cerca de R$ 3 milhões mensais. Ele chegou a São Paulo nesta quarta-feira e fica no clube até o fim de 2026. Procurado, o clube informou que não comentaria o caso.