Há mais de 2 anos, a Justiça de São Paulo tenta encontrar, em vão, o ex-jogador Marcelinho Carioca para responder por uma suposta dívida de hospital.

O processo foi aberto em maio de 2021 por uma mulher chamada Cláudia Ferreira, que alega ter arcado com as despesas do tratamento da mãe do jogador no Hospital do Câncer.

Desde então, a Justiça ainda não encontrou o ex-atleta. Eduardo Rodriguez, advogado de Marcelinho, apontou que irá aguardar a citação para ter ciência da ação.