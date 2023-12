A magistrada ressaltou que o testamento foi lavrado em notas de tabelião que ostentam fé pública, em claro cumprimento às formalidades do código civil.

José Fornos Rodrigues, o Pepito, fiel escudeiro de Pelé ao longo da vida e carreira, foi nomeado testamenteiro, por indicação de Márcia aceita pelo tribunal. Ele acertou um prêmio de 5% em cima do patrimônio da ex-mulher.

Marcia, que é sua herdeira testamentária, terá direito a 30% da totalidade dos bens de Pelé, incluindo um imóvel no Guarujá. Os descendentes do Rei terão direito ao restante - entre eles, os filhos de Sandra Nascimento, que ele nunca havia reconhecido.

Pelé deixou outros 6 filhos - Kelly, Jennifer, Edson Cholbi, Joshua, Celeste e Flavia. O testamento ainda deixa em aberto a possibilidade de mais uma filha, em processo judicial que corre na Justiça de São Paulo.

A validação e eficácia do testamento acontecerá mesmo se for confirmada a existência de uma nova herdeira, "não devendo ser aplicadas as regras de caducidade, sendo que qualquer que seja o resultado não altera a vontade do testador".

Luiz Kignel, advogado de Marcia, confirmou à coluna a homologação do testamento na Justiça e acrescentou não ter havido contestação de sua validade por nenhum dos envolvidos. Ele ressaltou que o processo corre em sigilo.