A embarcação se chama Tre Bambino, da marca Ferretti, modelo 80, e custou em torno de R$ 4,5 milhões.

No ato da compra, Sheik pagou R$ 2,2 milhões e deu outra embarcação que valia R$ 2 milhões. Outros R$ 150 mil seriam pagos por meio de nota promissória, e existia a promessa de R$ 150 mil em favor do comprador a título de caução, para compensação e realização dos reparos previstos na vistoria feita por ambas as partes, o que não ocorreu.

A promessa era que a nota promissória e o caução estariam condicionados à compensação após a execução dos reparos, e caso o valor dos reparos não fosse atingido, deveria ser restituído ao vendedor, além de paga a nota promissória. Assim, o autor do processo aponta que teve gastos para realizar os reparos previstos no contrato, mas que Sheik deixou em aberto os valores. E foi à Justiça cobrar R$ 172.686,18.

A Justiça diz, na sentença, que Sheik não pagou o saldo pendente, alegando "onerosidade excessiva" do contrato, o que, para o juiz Arthur Ferreira, da 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca, não tem consistência. "Trata-se de mera tentativa de justificar o não cumprimento de suas obrigações", apontou a decisão.

A coluna tentou contato com Sheik, mas não conseguiu resposta. O texto será atualizado caso o ex-jogador queira se manifestar.