Um sócio foi à Justiça contra o Corinthians para conseguir exercer seu direito de voto nas próximas eleições presidenciais do clube, marcadas para dia 29 de novembro, no Parque São Jorge.

Julio Rodrigues, aposentado, morador do bairro da zona leste de São Paulo, disse ao tribunal que é associado ao clube desde 1962, sempre mantendo suas mensalidades em dia.

O sócio diz que enviou questionamentos à secretaria do clube por e-mail se o Parque São Jorge abriria no dia 25 de setembro, data limite para que as contribuições mensais estivessem quitadas para os associados que desejassem exercer seu direito de voto.