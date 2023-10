A empresa pediu que, caso o Corinthians não pague, os bens do clube sejam penhorados para garantir o pagamento da dívida.

O processo foi aberto nesta quinta-feira (19), na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.

Richard jogou em 22 partidas pelo Corinthians, entre 2019 e 2020. Foi titular em 10 delas, com um aproveitamento de 57% dos pontos conquistados.

Depois, ele passou por Vasco, Athletico, Ceará e Cruzeiro. Atualmente, está no Alanyaspor, da Turquia.

No primeiro semestre deste ano, Richard foi afastado do Cruzeiro após ter seu nome mencionado em conversas com apostadores investigados na Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás.

O Corinthians ainda não foi citado da ação aberta pela Consport. O clube não comenta processos judiciais em seu nome.