Naquela data, um funcionário do local assinou o aviso de recebimento da intimação. O documento informava que Mosquito sofreu uma penhora em suas contas por causa de uma dívida com o agente, que superava os R$ 60 mil.

No mesmo dia, Mosquito entrou no decorrer da partida contra o Fortaleza. O Corinthians não foi bem e apenas empatou, desperdiçando a chance de abrir vantagem no duelo decisivo. O confronto de volta seria na semana seguinte, dia 3 de outubro, no Ceará, quando o clube paulista acabou sendo eliminado.

Ao mesmo tempo em que já estava em Fortaleza para o confronto de volta, Mosquito apresentou defesa na Justiça sobre o caso envolvendo Garcia. Ele afirmou que a intimação foi recebida por terceiros e acusou a Elenko Sports, empresa do agente, de lhe oferecer recompensas, o que viola o regulamento da CBF.

Ele lembrou que já está em conflito com o empresário a Elenko na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF e pediu para que R$ 5 mil em excesso sejam desbloqueados de sua conta.

Na ação em questão, o agente cobra R$ 49.918,60 — que, com juros, passam de R$ 60 mil — por um empréstimo feito ao atleta em agosto de 2018, à época, com o valor de R$ 21,3 mil. O pagamento foi feito a um prestador de serviços, do ramo de imóveis e o processo foi aberto três anos depois, em agosto de 2021.

Em abril de 2023, a Justiça determinou que fossem penhorados até R$ 60.776,52 nas contas bancárias do atleta. A penhora ocorreu em maio. O valor bloqueado (R$ 64.273,91) superou a quantia buscada. O atleta pode apresentar impugnação contra o bloqueio. Mosquito não quis se manifestar.