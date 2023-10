O empresário acusou o condomínio de não ter a mesma reação com outros moradores que supostamente também teriam irregularidades em suas casas e que as obras que estariam sendo alvo de reclamações tiveram aprovação do município.

No caso, a administração do condomínio entende que uma reforma na mansão de propriedade da família do jogador está em desacordo com o projeto original aprovado pela prefeitura de Barueri. Neymar pai havia sido condenado para adequar o imóvel ao regulamento interno e entrou com uma apelação, que foi negada.

No acórdão, o relator apontou que "não há razões do apelo justificativas a afastar as conclusões do perito, assim, de rigor as regularizações sejam mantidas nos termos fixados em sentença".

"As irregularidades restaram comprovadas em relação às normas da associação, de modo que, ainda que haja outros moradores que também tenham descumprido as normas, não afasta a obrigação de o autor se adequar às normas do loteamento", continuou o magistrado.

Neymar pai foi procurado para comentar a decisão, mas não respondeu até a publicação da reportagem, que será atualizada caso o empresário ou o jogador queiram se manifestar.

Entenda o caso

No fim de 2021, a Justiça determinou a realização de uma perícia em uma mansão da família pertencente à família de Neymar, localizada na cidade de Barueri, em uma ação movida pelo condomínio Residencial Alphaville 2, que trata de obras irregulares realizadas na propriedade.