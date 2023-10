"Respeitamos a decisão do Tribunal, todavia, nos movimentaremos no âmbito recursal, a fim de que haja reapreciação das questões suscitadas através de nova deliberação pela instância superior. É preciso ressaltar que ainda não se iniciou o prazo para apresentação de defesa, oportunidade em que reiteramos a convicção inabalável de que, com a defesa que será tempestivamente apresentada, restará categoricamente esclarecida e comprovada a ausência de responsabilidade da WLJC, Willian Bigode e suas sócias".

A Xland nega ter dado golpe em seus clientes. Ela afirma que os recursos da empresa foram congelados em um processo judicial de recuperação da [empresa] FTX que se desenrola nos Estados Unidos.

Entenda o caso da Xland com os jogadores

A Xland virou pivô do noticiário esportivo e policial recentemente por ter feito Scarpa e Mayke irem à Justiça não só contra a empresa, mas também contra o ex-companheiro de Palmeiras Willian Bigode.

Os jogadores dizem que receberam a indicação da Xland por meio da empresa WLJC Consultoria, que tem Willian Bigode como sócio. Mayke diz que investiu R$ 4,5 milhões, e deveria ter um retorno de R$ 3,2 milhões. Scarpa, por sua vez, colocou R$ 6,3 milhões na Xland. Nenhum dos dois, contudo, conseguiu receber as quantias de volta quando tentaram reaver os investimentos.

Eles dizem que tinham uma relação de amizade com Willian. Por isso, depositaram suas confianças no jogador, que posteriormente os indicou à Xland para realizarem os investimentos. No caso de Mayke, ele era, inclusive, cliente da WLJC.