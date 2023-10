Neto disse à Justiça que enfrentou traumas que resultaram em lesões, especialmente por esforços repetitivos realizados em sua carreira como atleta profissional de futebol.

Entre as contusões sofridas, o ex-meia citou um jogo contra o Bragantino, em 1992, no Parque São Jorge, quando ele lesionou o tornozelo esquerdo. Depois, em 1996/97, sofreu ruptura dos ligamentos do tornozelo direito.

Neto mencionou que seus dois membros inferiores estão acometidos por artrose no pé e no tornozelo, além de sequelas por esforços repetitivos que vitimaram o quadril e a coluna lombar.

O ex-jogador apresentou atestados médicos e exames de imagem e clínicos para comprovar lesões crônicas como escoliose congênita, artrose no quadril, na coluna lombar, hérnia de disco lombar, artrose no pé e tornozelo e espondilolise.

Ídolo do Corinthians, o apresentador da TV Bandeirantes tem atualmente 56 anos e atuou no futebol profissional até os 33. Além do Corinthians, Neto defendeu clubes como Guarani, São Paulo, Palmeiras e Santos.

Hoje, ele é um dos principais apresentadores da televisão brasileira, com os programas Baita Amigos e Os Donos da Bola, no Grupo Bandeirantes, e ainda dono da Rádio Craque Neto, no YouTube e nas redes sociais.