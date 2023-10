A Justiça de São Paulo concedeu uma liminar para o Palmeiras conseguir derrubar um site que vendia ingressos falsos em nome do clube. A decisão foi publicada hoje (5) pelo juiz Rogério Arruda, da 26ª Vara Cível de São Paulo.

Na ação, o Palmeiras alegou que os responsáveis pela página estão praticando atos ilícitos de vender ingressos falsos para jogos do clube, utilizando ainda nome e marcas de propriedade da agremiação alviverde. Com base nos documentos anexados ao processo pelo clube, o magistrado entendeu que existe uma tentativa de fraude por parte do site www.palmeirasingressos.com.

Então, o tribunal determinou que seja suspenso imediatamente o registro do endereço eletrônico. O site não está mais no ar, conforme constatou a coluna.