Em decisão publicada nesta quarta-feira (4), a Justiça de São Paulo decretou sigilo no processo de R$ 26 milhões entre o Corinthians e a Taunsa, ex-patrocinadora do clube que saiu sem pagar.

O pedido foi feito por Cleidson Cruz, dono da empresa, que disse serem sigilosos as informações inseridas no processo referentes ao negócio firmado entre as partes. Para ele, a publicidade dos atos processuais lhe seria prejudicial.

Cruz apontou que a imprensa já havia acessado a íntegra dos autos, noticiando os embargos à execução movidos pelo empresário. A Taunsa tenta se livrar de uma dívida de R$ 26 milhões deixada após patrocínio frustrado ao clube. A decisão pelo segredo de Justiça foi concedida pelo juiz Sang Duk Kim, da 9ª Vara Cível de São Paulo.