As editoras rebatem a tese do Corinthians de que o clube possuía um "contrato verbal" com o autor do hino, o músico Benedito Lauro D´Ávila. "Ele jamais faria, com quem quer que seja, pois com ele sempre foi tudo documentado. Esse acordo nunca existiu".

"O Corinthians afirma que foi feito um contrato verbal em 1955, sendo que o compositor veio a falecer somente em 1985 e não deixou nenhum documento", acrescentaram.

Elas apontam que o contrato entre as empresas e os herdeiros do composior ainda está em vigor, razão pelo qual o processo aberto pelo Corinthians seria "fantasioso". Assim, pediu que a ação seja extinta pela Justiça.

O clube já respondeu a contestação das editoras na Justiça e disse que as mesmas não entenderam o objetivo da ação. Os advogados do Corinthians dizem que o time alvinegro não quer se apoderar de nenhuma obra, querendo apenas que o contrato verbal celebrado com D´Ávila seja cumprido.

Também apontaram que as editoras resistem ao processo para que o clube utilize livremente o hino, sem necessidade de pedido de autorização ou pagamento, nos termos do acordo verbal firmado com o autor da música, pois querem cobrar e vincular a utilização da canção a uma autorização prévia.

Por fim, apontou que o acordo verbal com Lauro D´Ávila precede em bem mais de uma década o contrato de edição entre o músico e as editoras, que garantiram direitos autorais aos seus herdeiros até o dia de hoje.