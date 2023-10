O tetracampeão mundial de boxe, Acelino Freitas, o Popó, sofreu um golpe de mais de R$ 1 milhão da Braiscompany, a mesma empresa que levou R$ 32 milhões do ex-jogador Magno Alves.

E a relação entre Popó e a Braiscompany foi muito além das criptomoedas. A empresa fez contratos com o atleta para patrociná-lo em uma de suas lutas, sob a promessa de pagamento de R$ 200 mil em criptomoedas.

Assim, a Braiscompany estampou Popó tanto no calção quanto no roupão em lutas realizadas pelo lutador no ano de 2022. Porém, não cumpriu com os pagamentos acordados.