"Neto, apesar de suas opiniões às vezes polêmicas e enfáticas, sempre teve o compromisso com a verdade, a informação e a crítica fundamentada. Sampaoli, por outro lado, coleciona desafetos em sua trajetória profissional no Brasil, sendo pública sua dificuldade no trato com as pessoas", disseram os advogados do apresentador na ação.

O ex-jogador contestou que Sampaoli não foi racista com o preparador de goleiro do Santos, Arzul, relembrando que era sabido no meio do futebol que, quando técnico do time alvinegro, ele proibia a entrada do profissional nos vestiários.

"Coincidentemente, Arzul era o único preto da comissão técnica e o único proibido a entrar no vestiário", contestou Neto no processo. O apresentador acrescentou que o preparador de goleiros pode ter se sentido oprimido e temeroso de confirmar publicamente o racismo para não ser processado, como ocorreu com o próprio apresentador.

Os advogados de Neto falaram sobre "racismo velado", com formas mais difíceis de identificar o racismo, o que não significa que não ocorreram e que não afetaram negativamente as vítimas, que devem ser expostas, denunciadas e combatidas, como fez o apresentador no caso de Sampaoli.

Neto ainda citou que Serginho Chulapa tornou público o racismo de Sampaoli, mencionando a forma como o técnico tratava as pessoas no Santos, citando até que o treinador desviou dele na praia para não cumprimentá-lo. Também falou que o volante Vidal questionou, em entrevistas, a conduta reprovável do argentino no meio do futebol.

A Justiça marcou para o próximo dia 4 de outubro, às 14h, por videoconferência, a audiência virtual de instrução e julgamento do processo movido por Sampaoli contra Neto. O apresentador pediu para Arzul, Chulapa e Eder Aleixo, ex-comissão do Santos, serem testemunhas.