Em resposta, o Corinthians já pediu que a Justiça reconsidere a decisão e conceda a liminar que suspenda o débito.

O Corinthians entrou com ação na Justiça paulista pedindo a anulação de cobranças de impostos e multas por parte da Prefeitura de São Paulo em processos administrativos no valor atualizado de R$ 311.342.004,52, conforme mostrou a coluna do Perrone em agosto.

A quantia se refere a débito fiscal que o município alega existir pelo não recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) entre 2015 e 2018.

São contestadas cobranças de impostos relativos às receitas obtidas com bilheteria, cessão de uso de marca, patrocínios, contratos de transmissão de jogos, royalties e licenciamento, mídia estática, programa de sócio-torcedor, parcerias com patrocinadores, loteria, franquias de escolinhas de futebol e lojas oficiais, locações de espaços e pontos comerciais.

Além da anulação definitiva, os advogados do Alvinegro pediram a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança enquanto a questão é discutida nos tribunais.

A prefeitura já apresentou contestação ao processo e diz que todas as cobranças de impostos são devidas ao clube. Por isso, pediu que a ação seja julgada improcedente, com o Corinthians sendo condenado a arcar com despesas processuais e honorários advocatícios.