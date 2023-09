A briga teve início em 2019, ano seguinte à empresa rescindir o acordo com o clube por falta de pagamento. O Corinthians parou de pagar em fevereiro de 2018, ficando sem arcar com os custos até setembro do mesmo ano, o que gerou a dívida, que superou a marca dos R$ 5 milhões. Mas o clube havia pago uma parte após um acordo, deixando de quitar o restante.

O contrato com a Tejofran teve início em abril de 2017 e previa que o Corinthians devia pagar R$ 621 mil mensais, sendo R$ 305,5 mil por projeto de limpeza, conservação com coleta seletiva de lixo e bombeiro civil, mais R$ 315,5 mil por segurança patrimonial e vigilância.

O Corinthians diz que não comenta processos judiciais em seu nome.