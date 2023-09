O pai do jogador, Neymar da Silva Santos, inclusive, recebeu voz de prisão durante a operação realizada pela prefeitura de Mangaratiba e a Polícia Civil, no dia 22 de junho, após discutir com Shayenne Barreto, secretária do Meio Ambiente de Mangaratiba.

Apesar da discussão, o empresário não foi detido. Os responsáveis pela operação liberaram Neymar pai, mas cobraram 'mais educação'.

O atleta foi multado pela construção de um lago artificial em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. No dia 3 de julho, a procuradora-geral do município, Juraciara Souza Mendes da Silva, aplicou um total de quatro multas contra o jogador, que somam R$ 16 milhões.

Então, Neymar entrou com um recurso administrativo na prefeitura, que acabou não tendo resposta. Dessa forma, o jogador entrou na Justiça para anular as penalidades. E conseguiu uma liminar favorável, que foi derrubada na sequência pelos advogados do município.

O que diz Neymar

Em sua defesa, o jogador entendeu que houve muita exposição no caso, pois foi surpreendido pela ampla divulgação televisiva e dos valores de multas em tempo real. Os advogados de Neymar ainda mencionaram que o processo foi instaurado de forma leviana e sem provas, pelo fato de ele ser uma pessoa famosa e que daria mídia.