Ancelotti manda recado para o vestiário ao deixar Neymar fora da lista

Neymar tem influência em todos os jogadores. Dos mais velhos aos mais novos. Dos que já são rodados e dos que ele nunca teve contato pessoal. Isso sem contar que suas digitais muitas vezes ultrapassam as quatro linhas, como já mostrou o podcast do UOL. Aliás, vale lembrar que o empresário escolhido pela CBF para fazer as negociações com o seu novo técnico é parça de Ney.

Ancelotti sabe bem disso, conversa com os jogadores e, por isso, telefonou para o jogador para avisar que não o convocaria. E ele não fez isso com todos os nomes que ficaram fora da lista. O comandante sabe que é uma boa compor com Neymar e sua liderança tem esse estilo agregador.

Neymar em forma seria a melhor notícia que o Brasil poderia ter, mas resta saber se ele vai mesmo mudar seu jeito de conduzir a carreira e cuidar dele mesmo. Quem sabe o fato de ter ficado fora dessa lista não sirva com um empurrão para as mudanças. É difícil acreditar, mas...

Enquanto isso, Ancelotti vai reconstruindo o ambiente da seleção com o apoio de jogadores que podem não estar no auge técnico, mas têm liderança importantíssima, como os casos de Casemiro e Danilo. Sua principal missão vai ser mudar o ambiente que está longe de ser o mesmo dos tempos de Tite.