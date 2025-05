Fla vence com pênalti inventado e aproveita ineficácia absurda do Palmeiras

Se tivesse feito, o roteiro do jogo seria exatamente o inverso. O Flamengo priorizava claramente a marcação e tinha como primeira missão não sofrer gol. Até o lance do pênalti inventado, Weverton não tinha nem tocado na bola.

Mas, depois que sofreu o gol, o Palmeiras precisou se expor, tirou até Gustavo Gomez para colocar mais gente no ataque, mas não foi o suficiente. Ai o Flamengo pôde aproveitar para fazer o 2 a 0 e garantir uma vitória importante no Brasileirão para encostar no líder, agora com apenas um ponto atrás.