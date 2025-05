ESPN mostra que Palmeiras ganha o mundo em 51 e que nomenclatura é política

A ESPN lançou ontem (24) um documentário especial que mergulha nos bastidores e detalhes históricos da conquista da Copa Rio de 1951 pelo Palmeiras. A produção resgata imagens, depoimentos e documentos que comprovam a grandiosidade do torneio, tratado na época como o primeiro campeonato mundial interclubes.

A pesquisa apresentada em "Copa Rio, Vira-Latas e o Supermundial", dirigido por Wagner Patti, reforça que aquela conquista foi, sim, um título mundial. E não apenas para o Palmeiras, mas também para o povo brasileiro, ainda marcado pelo trauma da trágica derrota na final da Copa do Mundo de 1950, no Maracanã.

A Copa Rio de 1951 contou com a participação Vasco, Sporting, Austria Wien, Nacional (URU), Palmeiras, Juventus de Turim, Estrela Vermelha e Nice, tendo sido organizada com participação da CBD (atual CBF) e com apoio da FIFA. Embora a nomenclatura oficial de "Mundial" tenha se tornado objeto de disputa política e institucional ao longo dos anos, o reconhecimento simbólico e esportivo da conquista permanece sólido. Há, inclusive, a explicação da clara diferença do torneio de 1951 e dos demais organizados nos anos seguintes, com títulos de Bangu e Fluminense.



O documentário da ESPN evidencia que a discussão sobre o status do torneio passa menos pelos méritos esportivos, que são inquestionáveis, e mais por decisões políticas dentro da própria FIFA, que ao longo das décadas foi moldando seus critérios de reconhecimento com base em interesses políticos e econômicos.