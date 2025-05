Ancelotti não vai precisar fazer esforço para se acostumar com zona da CBF

Carlo Ancelotti se apresenta amanhã à seleção brasileira e sempre levanta o debate: como vai ser a relação dele com a bagunça que é a CBF? Durante sua carreira, ele lidou muito bem com diferentes estilos de liderança e mostrou que não vai precisar mudar tanto o seu estilo para se acostumar com casos como o de Ednaldo Rodrigues, Samir Xaud e companhia.

Ele construiu uma das carreiras mais vitoriosas do futebol mundial, com conquistas em praticamente todos os clubes que comandou. No entanto, além dos títulos e do respeito no vestiário, a trajetória do treinador italiano também é marcada por sua habilidade — e, às vezes, dificuldades — em lidar com os bastidores do poder: presidentes, dirigentes e donos de clubes.

Desde os tempos iniciais no Parma e na Juventus, Ancelotti mostrou um perfil mais conciliador do que confrontador. Em Turim, apesar de não conquistar títulos expressivos, teve uma relação relativamente tranquila com os dirigentes, mas acabou demitido por não atender às expectativas de um clube acostumado com vitórias. Foi o primeiro exemplo de que, mesmo com competência, a pressão dos gabinetes pode pesar mais do que o trabalho no campo. Na sua biografia, inclusive, ele revela que se inspira em Poderoso Chefão.