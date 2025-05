Arena Barueri libera parte das arquibancadas e vai ser reaberto pela FPF

"O estádio estava precário, precisando de reformas. Investimos cerca de R$ 70 milhões e disputamos clássicos contra o São Paulo, contra o Corinthians, e o estádio está uma belezinha. Para mim, não foi surpreendente que, depois que não apoiei o candidato da Federação, o estádio foi interditado para jogos da Federação. Esses jogos não posso jogar lá, com a justificativa de que o estádio está em obras. Então, como eu joguei lá contra São Paulo e Corinthians? Então, sim, eu acho que foi uma represália do Reinaldo Carneiro Bastos", afirmou a mandatária em entrevista ao Prime Video.

Entenda a briga

No dia 20 de maio, a FPF divulgou no seu site oficial a portaria de número 124, que diz que o estádio que tem a concessão feita pela empresária está vetado para jogos por causa de obras. O documento é assinado pela diretora de Segurança, Infraestrutura e VAR, Marina Tranchitella. Esse veto só serve para partidas organizadas pela FPF.



Leila Pereira vê a atitude como uma retaliação de Reinaldo Carneiro Bastos pelo fato de ela ter apoiado a candidatura de Samir Xaud à presidência da CBF. O mandatário da entidade paulista também queria esse cargo.



A FPF nega a retaliação (veja nota oficial no fim do texto). Ela alega que vetar e autorizar estádios é algo comum no dia a dia da Federação Paulista e que a Arena Barueri não pode receber jogos sem público, porque isso fere o regulamento da competição, que obriga que todas as partidas receba torcedores, salvo em casos de punição por órgãos superiores, como o TJD ou a Justiça. Segundo eles, o veto cairá tão logo as obras acabarem.



Nos 21 dias deste mês, já foram publicadas portarias em uma espécie de BID dos estádios, 12 portarias abrindo e fechando os portões de estádios por diferentes motivos. Atualmente, o Pacaembu está vetado por falta de documentação, por exemplo.



No dia 16 de maio, um documento enviado por Leila Pereira para a Federação avisava que o estádio passaria por obras e reconhecia que não poderia receber público. O arquivo ao qual a coluna teve acesso leva fotos de todas as obras que a Arena Barueri e seus respectivos prazos.



As lanchonetes passarão por reforma que tem como prazo para terminar o dia 5 de junho. Os banheiros ficarão interditados até o dia 30 do mesmo mês. Há, ainda, duas reformas em setores das arquibancadas com prazos diferentes: 15 e 30 de junho.



O próprio laudo feito pelo Palmeiras indica que a presença de público não é recomendada por "riscos de cortes" e "risco de queda", inclusive com fotos das áreas que oferecem os riscos.



Ocorre que, mesmo em obras, o estádio recebeu uma partida do Palmeiras contra a Ferroviária pelo Paulistão feminino. O clube divulgou no dia 13 de maio, véspera do jogo, que a partida ocorreria em Barueri sem a presença de público por causa das obras. No dia 14, o jogo foi disputado normalmente.



A Federação Paulista alega que só soube oficialmente das obras no dia 16 por causa do documento enviado pelo Palmeiras. O clube, inclusive, deve receber advertência por ter descumprido o regulamento geral das competições, uma vez que só informou a entidade das obras depois de elas terem começado e depois de ter recebido um jogo.



A proibição não afetará o time masculino do Palmeiras, uma vez que o time joga como mandante mais três vezes até a pausa do Mundial e todas elas no Allianz Parque, contra o Ceará, pela Copa do Brasil, contra o Flamengo, pelo Brasileirão, e contra o Sporting Cristal, pela Libertadores.