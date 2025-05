São Paulo renova contrato com atacante Lucca até 2028

Lucca assinou seu novo contrato com o São Paulo hoje (21) no início da noite. O vínculo que valia até o meio do ano que vem agora vai até 2028, evitando que o jovem fique livre para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro de 2026.

O jovem, inclusive, já tirou fotos segurando uma camisa do Tricolor com o número 2028 estampado na parte de trás. Ele teve um aumento salarial além da extensão do seu contrato.

Lucca foi autor do gol que deu o empate para o São Paulo contra o Libertad e garantiu a vaga no mata-mata da Libertadores. Aos 17 anos, ele está no Morumbi desde os 11 anos e sempre manifestou a sua vontade de continuar por lá.