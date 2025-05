Palmeiras é o único da Série A que não assina manifesto por mudanças na CBF

O Palmeiras optou por não participar do debate com outros 38 clubes para divulgar um manifesto com pedidos para a nova administração da CBF, que será liderada por Samir Xaud. O time foi o único da Série A que não quis comparecer à reunião.

A justificativa do clube é que o momento é de união e tranquilidade para que o novo presidente consiga arcar com os compromissos de sua gestão.

Essa carta pedia a mudança do sistema eleitoral da CBF, para diminuir o peso das federações, a participação dos times em todas as assembleias da entidade, a profissionalização da arbitragem e o fair play financeiro, todas bandeiras que Leila Pereira defendia como obrigatórias na sua gestão.