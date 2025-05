Grêmio pode (e deve) culpar o juiz, mas sofrer com o CSA é inadmissível

A arbitragem de Matheus Candançan na partida entre Grêmio e CSA, pela terceira fase da Copa do Brasil, foi simplesmente desastrosa. O árbitro anulou um gol legítimo do Grêmio nos últimos minutos que poderia levar a decisão para os pênaltis, mudando completamente o rumo do jogo. Em uma jogada com apenas um encontrão de Kanneman que não justifica a anulação, o árbitro paulista tomou uma decisão que beira o absurdo e que evidencia a péssima fase do apito brasileiro. O VAR, que deveria corrigir esse tipo de erro, ainda o chamou para ver o lance, mas a decisão foi mantida.

Essa é a segunda partida consecutiva em que o Grêmio é gravemente prejudicado pela arbitragem. Na rodada anterior do Brasileirão, contra o São Paulo, um pênalti inexistente marcado no Morumbi em cima de Luciano determinou o rumo do jogo e escancarou a inconsistência das decisões que vêm penalizando a equipe gaúcha. O acúmulo de erros já está na cabeça da torcida gremista.

Apesar de tudo isso, é necessário reconhecer também os erros do próprio Grêmio. Um clube da grandeza tricolor não pode depender da arbitragem para se classificar contra um time da Série C. A incapacidade de marcar um único gol em 90 minutos contra o CSA é inadmissível para um elenco que, mesmo longe de sua melhor fase, é infinitamente superior tecnicamente. O futebol apresentado foi pobre, sem criatividade e sem a postura de um time que deseja avançar em um torneio importante.