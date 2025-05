Palmeiras não joga bem, mas apela ao pacto para virar e escapar do Flamengo

Com Vitor Roque e Paulinho fora até do banco de reservas e com mais um time escalado de uma maneira diferente por Abel Ferreira, que não estava nem no banco, o Palmeiras teve poucos momentos bons no jogo. Raphael Veiga e Felipe Anderson, por exemplo, ficaram sentados o tempo todo.

No primeiro tempo, conseguiu cinco minutos de pressão que levou trabalho para o Red Bull Bragantino. E mais nada além disso. O time do interior, por sua vez, conseguiu abrir o placar com chute de fora da área e depois ainda conseguia explorar alguns contra-ataques para levar perigo ao Palmeiras.

O Palmeiras mudou o time, mas não mostrava sinais de que ia reagir. Até que Estêvão acertou escanteio na cabeça de Murilo e o time achou o empate. Até então, Cleiton quase não tinha tocado na bola.

Na empolgação do empate e com bom apoio da torcida palmeirense, que lotou o setor de visitante, o time conseguiu a virada com Maurício e ainda teve chance de fazer o terceiro.