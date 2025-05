Palmeiras não vai a reunião sobre a CBF e irrita FPF e até aliados de Leila

Leila não fala oficialmente sobre o tema. Aos que questionaram, ela disse que entende que ainda não é o momento de se manifestar. Há recursos pendentes e, inclusive, o presidente Ednaldo pode retomar o posto. Ela defende que é preciso ter calma para tomar a melhor decisão para o futebol brasileiro.

Ela ainda lembrou que em dezembro de 2023 houve uma corrida eleitoral inócua. Muito se discutiu, candidatos foram lançados e não houve eleição.

Vale lembrar que Leila Pereira esteve ao lado de Ednaldo Rodrigues no Congresso da Fifa nos últimos dias. Ela se aproximou muito do dirigente, especialmente nesta temporada. Ela sempre se manifestou a favor do cartola nos últimos meses.

Além do Palmeiras, não assinaram o manifesto a favor de Reinaldo Carneiro Bastos outros sete times: Grêmio, Athletic, Volta Redonda, Botafogo, Vasco, Paysandu e Remo. Eles, no entanto, participaram das discussões.

Samir Xaud, presidente da Federação de Roraima, é outro que tenta assumir a cadeira de Ednaldo e tem o apoio de 22 das 27 federações, mas ainda não conseguiu o apoio oficialmente de cinco clubes, o que ainda inviabiliza a oficialização da sua candidatura. A tendência é que pelo menos Remo, Paysandu e Vasco o apoiem.