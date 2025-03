Empresa diz ter intermediado novo patrocínio e vai processar o Palmeiras

O acordo, segundo ela, seria de uma comissão de 7% em cima do valor total do patrocínio, o que significa pouco menos de R$ 2 milhões. Ela não diz se assinou algum contrato com o clube, mas enviou uma notificação extrajudicial cobrando o Palmeiras por um posicionamento, mas recebeu como resposta um documento afirmando que ela não teria direito a nada.

"Eu fiz um estudo completo sobre todas as possibilidades e dos motivos de o Palmeiras ser um bom lugar para a Fictor expor a sua marca. No dia 21 de janeiro, fiz uma reunião e deixei tudo encaminhado. O acordo foi caminhando até o início do mês, quando o Everaldo disse que estava tudo dando certo. Eu, inclusive, passei os contatos para que eles pudessem acertar alguns detalhes diretamente, porque nem esse cuidado eles tiveram no primeiro encontro que eu promovi", disse Glaucia à reportagem.

"Depois, eu soube que o Everaldo estava sendo pressionado por não achar os patrocinadores e sempre depender de intermediários. Eu tenho todas as fotos da visita, eu tenho a cópia das conversas, inclusive a prova que entrei no clube por meio do jurídico. A minha empresa é constituída para isso. Recentemente, enviei uma notificação extrajudicial porque não queria atrapalhar o momento de alegria do anúncio. Mas o clube me respondeu dizendo que não tinha direito a nada. Me tirou da jogada", completou.

Nas suas redes sociais, a empresária inclusive tem foto em visitas à Academia de Futebol, uma delas ao lado de toda a direção do Fictor e também com Everaldo. Em outra postagem, ela também aparece ao lado de Leila Pereira, que ela diz conhecer há 20 anos.

"Depois do primeiro encontro, eu estive em uma reunião que também teve a presença da Leila. Na ocasião, eles disseram que várias empresas estavam interessadas em patrocinar o Palmeiras, e a Leila reforçou ao Everaldo que era para dar prioridade para a Fictor porque eu estava levando a empresa. Mandei mensagem para o celular dela nos últimos dias, mas ela não me respondeu mais", finalizou.

O Palmeiras já teve ajuda de intermediários para fechar os patrocínios da SportingBet e da Sil Fios e Cabos Elétricos. Na ocasião, o clube não pagou comissão em comum acordo com a empresa que fez o serviço.