Corinthians cozinha Palmeiras como quer e é campeão merecido

O Palmeiras chegou a ter um pênalti a seu favor, mas Raphael Veiga parou em Hugo Souza. É o símbolo final de um time que não teve um jogou para chamar de seu na temporada, contra outro que reconheceu suas limitações, jogou para ganhar de pouco e conseguiu.

O vice-campeonato vem com o time que não fez nenhuma partida para ser lembrada até aqui na temporada. Hoje, perdeu as disputas em todos os setores, com apenas uma exceção.

Já o Corinthians faz um campeonato de superação em meio a tantos problemas de organização e até mesmo o abalo de ser eliminado de uma Libertadores. É um título para servir de impulso para o resto da temporada.