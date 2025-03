Brasil é humilhado como nunca contra a Argentina e deu sorte de tomar só 4

A atuação da seleção brasileira foi vergonhosa diante da Argentina nesta noite de terça (25). Como se não bastasse jogar pior, o time ainda teve de aguentar olé do estádio, provocação dentro de campo e o fato de chegar a um ano da Copa do Mundo sem uma base de time e muito atrás do principal rival, que hoje não tinha Messi e Lautaro. O 4 a 1 ficou barato.

Em 15 minutos a Argentinha tinha mais de 120 passos e os brasileiros chegavam perto dos 40. Já pensou ouvir olé com 15 minutos? Aconteceu.

Foi um show de horror a atuação brasileira. Bento foi mal nas saídas de bola, poderia ter feito mais nos gols da Argentina e mostrou que está longe de ser confiável. Wesley tentou, driblou em alguns momentos, mas deixou a desejar. Arana foi péssimo atacando e pior ainda defendendo.