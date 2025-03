Ríos preocupa, e Palmeiras tem Veiga de 8 como opção contra o Corinthians

Não seria a primeira vez que Abel Ferreira daria essa função a seu meio-campista. Ele não brilhou nessa função nas vezes em que foi testado, mas, com essa mudança, seria possível ver Maurício como o camisa 10. Além disso, também é importante lembrar que Veiga ainda não se encontrou nesta temporada.

Classificação e jogos Paulista

É por isso que a volta de Maurício é uma notícia para ser tão comemorada pelos palmeirenses. Lembrando, ainda, que ele era um dos melhores do time quando teve a lesão no ombro.

Além de Rios, o Palmeiras ainda terá preocupações de como serão usados os uruguaios. Facundo Torres, Piquerez e Emí Martinez não ficaram nem no banco no primeiro jogo da Data Fifa. Mas Bielsa usa seus atletas de uma maneira pouco convencional, inclusive na hora de convocar, então é impossível prever qual será o uso do trio.