Raphinha só tem uma alternativa após provocação: colocar Argentina no bolso

Raphinha não mediu palavras na entrevista que deu para Romário, prometeu fazer gol e, em meio a palavrões, até dar porrada se for necessário no jogo entre Brasil e Argentina de amanhã (25). A provocação, claro, virou manchete em todo lugar e deixou o atacante com uma só saída: colocar o jogo no bolso.

O jogador do Barcelona vive o seu melhor momento na carreira, pode ser apontado até para ser o Bola de Ouro da temporada, é o maior destaque da seleção brasileira no momento, mas uma declaração dessa gera uma responsabilidade que não sabemos se ele está pronto para assumir.

É desafiar a atual campeã do mundo, dentro da casa deles, em um jogo que o Brasil está desfalcado e que os hermanos podem garantir a sua vaga na Copa. Raphinha ainda não venceu nenhum desafio desse tipo vestindo a amarelinha.