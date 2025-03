Por que jogadores de futebol começam a patentear comemorações na Europa?

Os jogadores de futebol estão levando cada vez mais a sério a ideia de terem se tornado marcas globais. A última novidade que ganha força entre eles é o registro de patentes das comemorações icônicas para o uso que tenha valor comercial.

O caso mais recente vem da Premier League, com o jovem Cole Palmer, da Seleção Inglesa e do Chelsea, que registrou sua comemoração no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).

Outros nomes de peso, como Jude Bellingham e Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Dani Olmo, do Barcelona, também seguiram esse caminho, reforçando a crescente valorização da identidade visual dos atletas no mercado esportivo.