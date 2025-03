TikTok traz cases europeus e tem efeito Ney para ganhar futebol brasileiro

Um levantamento publicado no começo do mês pelo Ibope mostra que o Flamengo é o time mais popular do país na plataforma e conta com "apenas" 9 milhões de seguidores, enquanto tem 13 milhões no Facebook, 11 milhões no Twitter e quase 22 milhões no Instagram.

"Todos os clubes da Série A têm conta e queremos encorajá-los a enxergarem o TikTok como uma comunidade. Todos eles têm criadores apaixonados e que consomem muito. Somos uma plataforma diferente das tradicionais, como mostram as pesquisas. O nosso usuário fica em torno de 1h30 por dia consumindo conteúdo e quando os clubes entendem como engajar com a torcida, usando vozes novas, o crescimento é impressionante", afirmou em entrevista à coluna.

A hashtag #futebol conta com mais de 9 milhões de publicações e o exemplo de sucesso recente foi a chegada de Neymar, que impulsionou o Santos de uma maneira sem precedentes.

Quase 50% do crescimento do Santos nas redes sociais teve origem no perfil oficial do clube no TikTok, plataforma onde a equipe da Vila Belmiro liderou o crescimento de fevereiro, atingindo a marca de 6,2 milhões de seguidores e agora detém do segundo maior perfil entre os 50 clubes na plataforma, só atrás do Flamengo. Na semana do anúncio do retorno de Neymar, a #Santos teve um aumento de quase 300%.

"O TikTok traz essa força de comunidade que fala do esporte. Quase 70% dos nossos usuários consomem conteúdo de esporte e temos mais de 1 bilhão de usuários. Imagina essa força", destacou Galastri.

A plataforma fez parcerias recentes com o Comitê Olímpico Internacional, com a Conmebol e até com a CazéTV, todos gerando conteúdo original que podem aumentar o consumo da marca dos campeonatos e, consequentemente, geram mais lucro. Não existe mais a imagem de TikTok ser só dancinha, segundo a líder de parcerias no Brasil.