Palmeiras deixou de ser decisivo em casa no mata-mata?

Aqui vai o raio-x: o Palmeiras já teve sete quedas em mata-mata nos seus domínios. São elas o CRB (Copa do Brasil de 2021), São Paulo (Copa do Brasil de 2022 e de 2023), Athletico (Libertadores de 2022), Boca Juniors (Libertadores de 2023), Botafogo (Libertadores 2024) e Flamengo (Copa do Brasil de 2024).

De todas essas eliminações, o Palmeiras só perdeu no tempo normal para o São Paulo, na Copa do Brasil de 2023, e para o CRB, em 2021, quando acabou eliminado nos pênaltis por ter vencido pelo mesmo placar fora de casa. Além disso, empatou em três ocasiões e caiu por causa do resultado da ida, além de outros dois empates que terminaram em disputas de pênaltis.

A questão é que para ser eliminado na semifinal, o time sempre passou por oitavas de final, quartas de final e até mesmo a terceira fase, como no caso da Copa do Brasil. Por isso, esse raio-x tem os jogos em que o Palmeiras avançou no mata-mata sendo mandante.

Em 2020, o time se classificou no Allianz contra o Red Bull Bragantino e o Grêmio pela Copa do Brasil, contra Delfin, Libertad e River Plate pela Libertadores. Em 2021, Verdão avançou em seus domínios contra Universidad Católica e São Paulo, pela Libertadores.

Em 2022, teve título contra o Athletico na Recopa, triunfos contra Ituano, Red Bull Bragantino e São Paulo pelo Paulista, e contra Cerro Porteño e Atlético-MG pela Libertadores. Em 2023, a conta de sucessos aumenta com São Bernardo, Ituano e Água Santa no Estadual, e Atlético-MG e Deportivo Pereira, pela Libertadores. Para fechar a lista, em 2025, o Verdão eliminou o São Paulo pelo Paulistão.

Claro que há lembranças amargas que não entram nesse critério, como a derrota para o Corinthians na final do Paulistão deste ano, mas que foi disputada no jogo de ida. Ou então a queda para o Botafogo no Brasileirão de 2024, mas que foi jogada em pontos corridos.