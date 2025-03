Mudança na tabela do Brasileirão reforça lua de mel entre Palmeiras e CBF

A aproximação foi essencial para convencer a CBF a mudar seus planos de colocar Palmeiras e Botafogo como o grande jogo de abertura do Brasileirão de 2025, reunindo os dois últimos campeões.

A troca envolveu, inclusive, mudança na grade da Globo, que pretendia transmitir esse jogo, e uma alteração na tabela do São Paulo, que teve de ter seu jogo contra o Sport adiantado do dia 30 para o dia 29 para cumprir uma determinação da Polícia Militar do Estado, que impede que dois times grandes joguem no mesmo dia na capital.

Também foi importante porque a CBF ameaçou bater o pé mantendo o jogo para sábado (29) após a Federação Paulista de Futebol descumprir a sua orientação de marcar a decisão para o dia 26 de março, um dia depois do fim da Data Fifa.

Antes do imbróglio do calendário, Leila Pereira já havia formalizado o apoio à reeleição de Ednaldo Rodrigues na CBF enviando uma carta e, depois, tornando isso público. Outro episódio de aproximação ocorreu na hora de a entidade nacional se manifestar contra a Conmebol no caso de racismo de Luighi, na Libertadores sub-20.

A cartola palmeirense se recusou a ir até o Paraguai para o sorteio da fase de grupos da Libertadores e teve o apoio simbólico da CBF, que também não mandou representantes. Vale ainda lembrar que, em 2024, Leila já tinha sido chefe de delegação da seleção brasileira.