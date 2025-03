Palmeiras e Corinthians têm estreias que permitem mudança na tabela do BR

Também colabora para uma eventual mudança o fato que o Botafogo estreia na Libertadores na quarta-feira, enquanto o Bahia teve seu primeiro jogo marcado para quinta-feira. Eles são os adversários do Verdão e do Alvinegro na estreia do Nacional.

Com isso, Palmeiras e Corinthians poderiam ganhar um dia a mais para se recuperar depois da final do Paulistão, marcada para o dia 27 de março, uma quinta-feira. Os dois bateram o pé com a FPF (Federação Paulista de Futebol) e foram contra a recomendação da CBF de jogar no dia 26 de março para evitar conflitos no calendário. A ideia era ter mais chance de contar com os jogadores que foram convocados para a Data Fifa e estarão com as suas seleções até o dia 25.

Caso resolva mudar o jogo do Palmeiras para domingo, a CBF também precisará alterar a partida do São Paulo para o sábado, uma vez que a Polícia Militar não permite que os dois times joguem na capital no mesmo dia. Essa mudança também afetará os planos da Globo, que tinha a ideia de transmitir a 1ª rodada do Brasileirão no sábado, às 16h30, justamente com a partida do Alviverde.

Palmeiras, Corinthians e Federação Paulista de Futebol trabalharam nos bastidores com a Conmebol e tiveram sucesso na missão de evitar que as estreias fossem marcadas para terça-feira. O que tinha mais chance de jogar nesse dia era o Timão, por causa do SBT, que gosta de ter jogos nesse dia e detém os direitos da Sul-Americana. Para essa primeira rodada, a emissora ficará com a partida do Fluminense.