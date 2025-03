CBF altera estreia de Palmeiras, Corinthians e São Paulo no Brasileirão

A CBF decidiu mudar a data de três jogos da sua primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A entidade ainda não oficializou a troca no seu site oficial, mas já comunicou a todos os envolvidos, inclusive as quatro federações que tiveram alterações, segundo soube a coluna.

Palmeiras x Botafogo, inicialmente marcado para sábado, dia 29, às 16h30, agora acontecerá no dia 30, um domingo, às 16h. O palco do jogo seguirá sendo o Allianz Parque.

Para que isso fosse possível, a entidade também mexeu no jogo do São Paulo contra o Sport. O Tricolor teve seu compromisso marcado inicialmente para o dia 30, às 16h, alterado para o dia 29, às 18h30. O encontro segue no Morumbi.