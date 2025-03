Palmeiras terá altitude e jogo tenso, mas grupo da morte é de Inter e Bahia

O grupo da morte da Libertadores de 2025 será o de Internacional e Bahia. Os dois se enfrentarão e ainda terão desafios contra campeões da competição: Atlético Nacional, da Colômbia, e Nacional, do Uruguai. Perder ponto entre eles pode comprometer a caminhada.

Temos de encarar o fato de que os brasileiros já são colocados como favoritos por onde vão por causa das conquistas dos últimos anos e o alto poder de investimento, mas alguns deles têm particularidades.

O Palmeiras deu o azar de viajar de novo para as montanhas para encarar o Bolívar, que tem mostrado evolução nos últimos anos, e ainda vai ter confronto duplamente tenso com o Cerro Porteño depois do episódio de racismo com Luighi, na Libertadores sub-20. A diretoria alviverde está com a punição aplicada pela Conmebol atravessada na garganta até agora. Completa o grupo o frágil Sporting Cristal, que vai exigir mais por causa da viagem do que pelo seu nível técnico.