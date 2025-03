Palmeiras e Corinthians levam no Paulista a grana de vice da Copa do Brasil

O Alviverde chega na decisão do Paulista com R$ 62,3 milhões, totalizando os R$ 44 milhões de cota fixa de participação e outros R$ 18,3 milhões em bilheteria bruta. Desse total, R$ 54,7 milhões foram para os cofres, considerando os descontos sofridos no borderô.

O Corinthians, por sua vez, vai ainda mais longe: R$ 66,7 milhões de arrecadação, com os mesmos R$ 44 milhões de cota pela participação e mais R$ 22,7 milhões com bilheteria bruta. Após os descontos, o líquido fica parecido com o Verdão, com R$ 55,2 milhões.

Esses valores devem subir pelo menos mais R$ 2 milhões com a bilheteria das duas partidas das finais. Além disso, o campeão vai faturar mais R$ 5 milhões, enquanto o vice vai ganhar R$ 1,6 milhão. Ou seja, quem levantar a taça estará com mais de R$ 60 milhões líquidos.

Para arrecadar tanto, os clubes cobram ingressos que ficam longe de serem acessíveis. Um estudo de Marcelo Paciello, especialista em marketing esportivo, mostra que o ticket médio do Palmeiras foi de R$ 82,43 na fase de grupos, com o valor subindo para R$ 135,43 na semifinal. Já o Corinthians cobrou em média R$ 62,67 para a entrada no seu estádio, com o valor da semi subindo para R$ 73,09.

Para se ter uma ideia, a final contará com ingressos de R$ 1,5 mil. Esse é o valor para a entrada no Fielzone, da Neo Química Arena, e no Fanzone, do Allianz Parque, que oferecem uma vista privilegiada para o campo, com open bar e open food, música ao vivo e até um estúdio de tatuagem. Ambos os camarotes são administrados pela Soccer Hospitality, agência especializada na gestão de camarotes, que também tem camarotes no Morumbis e Vila Belmiro.