Dez câmeras e R$ 1 mi: Paulistão adapta arenas para VAR semiautomático

Com o custo de R$ 1 milhão para os dois jogos entre Palmeiras e Corinthians, o uso do impedimento semiautomático requer uma série de adaptações nos estádios das finais do Paulistão.

Para ter certeza que a tecnologia funcionaria, a Federação Paulista de Futebol teve que fazer alguns testes e instalar as câmeras com muita antecedência em relação ao jogo de amanhã, no Allianz Parque. Elas já estão no palco da primeira decisão.

São dez câmeras que funcionarão apenas para o sistema de impedimento semiautomático, fazendo o monitoramento de todo o campo. No dia do jogo, as câmeras precisarão ser calibradas com três horas de antecedência, seguindo o manual da dona da tecnologia, a Hawk Eye. Neste caso, não são necessários chips na bola.