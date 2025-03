Postura de patrocinadores explica conivência da Conmebol com racismo

É curioso que os patrocinadores adotem uma postura tão paciente com episódios como esse. Já vimos no mundo do esporte alguns exemplos de como a reação das marcas é importante para uma cobrança de verdade. Casos como os rompimentos de acordos milionários com Oscar Pistorius, Lance Amstrong, Magic Johnson, Tiger Woods e Kobe Bryant estão aí para não nos deixar mentir e olha que os motivos são os mais variados possíveis.

Enquanto a Conmebol for cobrada apenas com notas oficiais ou ameaças, nada vai mudar. Na verdade, esse episódio é tão bizarro que a entidade ainda vai conseguir ganhar dinheiro ao cobrar uma multa do Cerro Porteño.

Leila Pereira sabe do poder do dinheiro nesse mundo. É por isso que ela faz a ameaça de sair da Conmebol e migrar para a Concacaf, algo que jamais sairia do papel, mas é explicada por essa ótica. A questão é que sozinha ela pode fazer barulho, mas não vai conseguir mudanças de verdade. Enquanto isso, veremos a lista de vítimas de racistas aumentar.