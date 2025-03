Palmeiras e Corinthians querem comprar briga da FPF por data de final

A questão é que a CBF divulgou a tabela do Brasileirão com Palmeiras e Corinthians estreando no sábado, dia 29, dois dias depois do que seria a final do Paulistão. Ou seja, os times teriam 48 horas entre a disputa da taça e a estreia no Nacional.

Aí mora a grande queda de braço: a CBF alega que já havia avisado às federações que os jogos estaduais precisariam ser disputados até o dia 26, para facilitar o começo do Brasileirão e também para encaixar as datas com o início da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana.

A FPF, por sua vez, alega que tinha acordado diretamente com Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade nacional, que a sua decisão seria dia 27.