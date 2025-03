Seis perguntas para fazer sobre Neymar no banco na eliminação do Santos

O Corinthians foi ligeiramente melhor do que o Santos e mereceu a classificação para a final do Campeonato Paulista. É verdade que o jogo foi bem ruim no aspecto técnico, mas o que mais chamou a atenção foi a presença de Neymar no banco de reservas.

Ele saiu antes do apito final nas quartas de final contra o Bragantino, fez movimentos como se tivesse sentido um incômodo na coxa, mas disse que não estava machucado. O que ficou claro que era mentira após ele ter ficado no banco até o final.

Todo mundo lembra da ida do camisa 10 para o Carnaval na Sapucaí. Ainda que ele estivesse de folga, é certo ele ter ido curtir e não priorizar o tratamento? Ficam aqui seis perguntas para esse caso que pode ser chamado de um escândalo.